العالم اليوم - تونس.. التحقيق مع الغنوشي في قضية تبييض أموال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - يمثل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، الخميس، أمام التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة في قضية تبييض أموال.

وقال الغنوشي في تصريحات للصحفيين عند وصوله مقر المحكمة: "هذه القضية زائفة كالقضايا الأربعة التي سبقتها ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقية".

وأضاف: "ملفات القضية فارغة ولا يوجد فيها مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم البعض".

وتابع: "جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

قضية الغنوشي