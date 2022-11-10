العالم اليوم - أسعار الذهب تستقر بانتظار بيانات التضخم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - لم تشهد أسعار الذهب تغييرا يذكر الخميس إذ يحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة بانتظار بيانات التضخم الأميركية التي قد توفر مؤشرات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، فضلا عن تقييم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1707.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1124 بتوقيت غرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1710.70 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر أكتوبر الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. ويتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار منذ أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر، مما عزز الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

كما يقيّم المستثمرون الوضع في أسواق العملات المشفرة، حيث تحاول عملة بتكوين جاهدة التعافي من أدنى مستوى لها في عامين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 21.14 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1841.38 دولار، فيما صعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 992.33 دولار.