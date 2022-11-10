توغل صهيوني محدود شرقي دير البلح
توغلت، صباح اليوم الخميس، آليات عسكرية صهيونية، مسافة محدودة، في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية، بتوغل ست جرافات و"باقرين"، مدعومين بدبابتي "مركافاه"، بأراضي المواطنين؛ انطلاقًا من بوابة "أبو صفية" شرقي المدينة.
وأوضحت أن الآليات المتوغلة باشرت بأعمال تجريف داخل أراضي المواطنين على بعد نحو 100 متر من السياج الأمني.
وأشارت إلى تمركز دبابات فوق السواتر الترابية داخل الأراضي المحتلة شرق دير البلح ومخيم المغازي؛ بالتزامن مع حركة نشطة للجيبات العسكرية في المنطقة.
وتشهد المناطق المحاذية للسياج الأمني في شرقي القطاع وشماله بين الحين والآخر عمليات توغل للآليات العسكرية الصهيونية تحت حجج أمنية.
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