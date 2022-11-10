كييف: قصف روسى جديد على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى "دونيتسك" بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، فى منشور عبر "تليجرام" نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت خلال الساعات الماضية أهدافًا مدنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من السكان المحليين.

وقال كيريلينكو إن "الروس أطلقوا فى الساعات الأولى من صباح اليوم النار على أهداف مدنية فى بلدتى فوهليدار وسوليدار. وفى اتجاه فولنوفاكي، قُتل شخص وتعرضت فوهليدار أيضًا لإطلاق نار مكثف".

وأضاف أن القوات الروسية شنت ضربات متفرقة على أفدييفكا مساء أمس أسفرت عن مقتل شخص واحد، كما تعرضت منطقة مارينكا لقصف مكثف، بينما لم ترد أية معلومات حول وقوع إصابات أو دمار.

وأشار كيريلينكو أيضًا إلى أن "باخموت" كانت الأكثر تضررًا فى مدن دونيتسك حيث تحدثت الأنباء عن مقتل مدنى وإصابة اثنين آخرين وتضررت أربعة منازل خاصة ومبنى إدارى.

ودعا المسؤول الأوكرانى مرة أخرى جميع سكان المناطق التى تعرضت لقصف الروس إلى الإخلاء، مؤكدًا أن "العديد من مناطق دونيتسك تتعرض لنيران روسية مستمرة وتعانى من مشاكل فى الكهرباء والحرارة وإمدادات المياه".