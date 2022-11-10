إسقاط طائرة أوكرانية فى نيكولايف

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الأربعاء، إسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 فى منطقة نيكولاييف وتدمير خمس طائرات مسيرة فى منطقتى خيرسون وخاركوف.

كذلك، قتلت القوات الروسية أكثر من 350 جنديًا أوكرانيًا أثناء صدها لهجمات على عدة محاور، ودمرت مستودعاً يحتوى على قذائف لمنصات هيمارس بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.