البرلمان اللبنانى يفشل مجددا فى انتخاب رئيس للجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية، فشل البرلمان مجددا فى انتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيرة إلى أن 17 نوفمبر سيكون الموعد الجديد لانتخاب الرئيس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان مجلس النواب اللبنانى، قد عقد اليوم الخميس، خامس جلساته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك فى جلسة عامة دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه برى، الخميس الماضى. يشار إلى أن المجلس النيابى قد عقد أولى جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى 29 سبتمبر الماضى قبل نحو 32 يوما من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إلا أن الجلسة تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة للفوز بالانتخابات.

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