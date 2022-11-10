وأضافت زاخاروفا "الانصياع المستمر لواشنطن لا يسمح للاتحاد الأوروبى ودوله باتباع سياسة خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيهم".. ومضت قائلة "إن الأوروبيين العاديين يتعبون بشكل متزايد من خطاب المواجهة الدائم والاتهامات التى لا أساس لها من الصحة ضد روسيا".
وتابعت "أن مطالب إنهاء الصراع فى أوكرانيا وتحقيق الاستقرار الداخلى فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى آخذة فى الازدياد، والتقارير عن عقوبات جديدة والدعوات المنتظمة لمعاقبة روسيا اقتصاديا تبدو مخيفة أكثر من أى وقت مضى بالنسبة للأوروبيين أنفسهم".
واختتمت قائلة: "إن الحل الوحيد للأشخاص الذين يتجمدون ويفقدون أعمالهم ووظائفهم وآفاقهم فى الحياة هو حث قادتهم على التحلى بالواقعية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: الانصياع لأمريكا لا يسمح لدول الاتحاد باتباع سياسات مستقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.