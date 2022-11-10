روسيا: الانصياع لأمريكا لا يسمح لدول الاتحاد باتباع سياسات مستقلة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الانصياع المستمر للولايات المتحدة لا يسمح لدول الاتحاد الأوروبى باتباع سياسات خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيها.





وأضافت زاخاروفا "الانصياع المستمر لواشنطن لا يسمح للاتحاد الأوروبى ودوله باتباع سياسة خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيهم".. ومضت قائلة "إن الأوروبيين العاديين يتعبون بشكل متزايد من خطاب المواجهة الدائم والاتهامات التى لا أساس لها من الصحة ضد روسيا".

وتابعت "أن مطالب إنهاء الصراع فى أوكرانيا وتحقيق الاستقرار الداخلى فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى آخذة فى الازدياد، والتقارير عن عقوبات جديدة والدعوات المنتظمة لمعاقبة روسيا اقتصاديا تبدو مخيفة أكثر من أى وقت مضى بالنسبة للأوروبيين أنفسهم".

واختتمت قائلة: "إن الحل الوحيد للأشخاص الذين يتجمدون ويفقدون أعمالهم ووظائفهم وآفاقهم فى الحياة هو حث قادتهم على التحلى بالواقعية".