التضخم يفترس الاقتصاد البريطانى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - لاتزال الأزمة الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على اقتصاديات العالم، تحديدا فى بريطانيا التى أصبحت تعانى من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والتى وصلت إلى 14.7% فى السلع الغذائية.





كشفت أحدث البيانات الشهرية من شركة الأبحاث البريطانية Kantar إن أسعار المنتجات التى تحمل علامة تجارية خاصة ارتفعت بها بنسبة 10.3% أخرى خلال الأسابيع الأربعة الماضية، كما وصلت أقل زيادة فى أسعار المنتجات إلى نسبة 42%، مما دفع العديد من الأسر إلى استبدال بعض العناصر بأخرى أقل أو الاستغناء عنها كلية. جميع تلك الأمور جعلت بنك إنجلترا يعلن دخول البلاد فى مرحلة الركود، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى خطوة ضرورية للسيطرة على الأزمة الاقتصادية التى لحقت بالبلاد.

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