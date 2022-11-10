سول تعزز قوتها الجوية لمواجهة تهديدات بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - أكدت إدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA) الكورية الجنوبية، نجاح إقلاع اختبارى للمقاتلة الكورية الصنع "كيه إف-21" (KF-21) فى أول رحلة طيران اختبارى لها فى إطار المشروع الذى تبلغ تكلفته 8.8 تريليونات وون (6.67 مليار دولار أمريكي) ويأتى ذلك تزامنا مع سعى كوريا الجنوبية إلى استبدال أسطولها القديم من مقاتلات إف-4، وإف-5 بطائرة متطورة وتعزيز قوتها الجوية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.





وقالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA) فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس - إن النموذج الطائرة "كيه إف-21" أقلع من جناح تدريبات الطيران الثالث التابع للقوات الجوية فى مدينة ساتشيون على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب سول وهبط دون عوائق، لافتة إلى أنه قد نجح نموذج أولى لنفس الطائرة فى رحلته الأولى فى يوم 19 يوليو. وذكرت الإدارة أن شركة صناعات الفضاء الكورية تخطط لتصنيع 4 نماذج أولية أخرى من شأنها إجراء رحلات اختبارية على مراحل من ديسمبر عام 2022 حتى النصف أول من عام 2023. ويخطط الجيش الكورى الجنوبى لنشر 120 طائرة من طراز كيه إف-21 بحلول عام 2032.

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