العالم اليوم - الركراكي يعلن تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:24 مساءً - أعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الخميس، لائحة اللاعبين، الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 بقطر.

وشهدت اللائحة عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، بعد غيابه عن المنتخب المغربي لسنوات، إضافة إلى استدعاء الشاب بلال الخنوس (18 عاما) والمدافع بدر بانون.

في المقابل، غاب عن القائمة الحارس أنس الزنيتي، والمدافع ريان مايي والمهاجمان سفيان رحيمي ويوسف العربي.

وفي ما يلي اللائحة: