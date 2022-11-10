أردني يطعن زوجته وابنته في عجلون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:11 مساءً - المدينة نيوز :- أقدم رجل اليوم الأحد ، على طعن زوجته وطفلته باستخدام اداة حادة "سكين". وقال مصدر : ان سيدة وابنتها ادخلتا الى المستشفى للعلاج بعد ان تعرضتا للطعن ، وحالتهما العامة متوسطة. والقت الاجهزة الامنية القبض على الزوج و التحقيق جار .

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