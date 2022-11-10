العالم اليوم - 10 قتلى .. فيديو لحريق مدمر في "فردوس السياحة"

انتم الان تتابعون خبر 10 قتلى .. فيديو لحريق مدمر في "فردوس السياحة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - أعلنت السلطات في جزر المالديف، الخميس، مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مبنى بالعاصمة ماليه يضم ورشة تصليح وشققا سكنية.

وقال مسؤولون لرويترز، إنه يُعتقد أن معظم الضحايا من المغتربين من الهند وبنغلادش، وإنهم حوصروا في الحريق.

وذكرت المفوضية العليا للهند في جزر المالديف على تويتر: "يغمرنا حزن عميق جراء الحريق المأساوي في ماليه والذي تسبب في خسائر بالأرواح، بما في ذلك رعايا هنود حسبما تشير التقارير".

ويمثل العمال المهاجرون من جنوب آسيا جزءا كبيرا من السكان في جزيرة المالديف.