العالم اليوم - التضخم في الأردن يتباطأ إلى 5.2 بالمئة خلال أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم في الأردن يتباطأ إلى 5.2 بالمئة خلال أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - تباطأ معدل التضخم في الأردن بشكل طفيف في أكتوبر إلى 5.23 بالمئة، على أساس سنوي، مقابل 5.39 بالمئة في سبتمبر، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الصادر الخميس.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم بنسبة 0.12 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن مجموعة الوقود والإنارة ارتفعت أسعارها في أكتوبر بنسبة 34.12 بالمئة، على أساس سنوي، والنقل 5.1 بالمئة، والإيجارات 4.48 بالمئة، والثقافة والترفيه 14.36 بالمئة، والصحة 7 بالمئة.

وعلى المستوى التراكمي، ارتفع متوسط التضخم في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.14 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة ست مرات هذا العام كان أولها في مارس بنسبة 0.25 بالمئة وآخرها 0.75 بالمئة في أكتوبر الماضي، من أجل التصدي لارتفاع معدل التضخم.