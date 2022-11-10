رفع مستوى خطر إصابة الدواجن بـ إنفلونزا الطيور فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية -اليوم الخميس- أنه تم اكتشاف بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور فى مقاطعة "لوجار" جنوب فرنسا الأسبوع الماضى، مضيفة أنه تم اكتشاف بؤرة تفشى أخرى فى إقليم دردنية فى جنوب غرب فرنسا، وهى أول بؤرة فى منطقة جنوب غرب البلاد.
وكانت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية قد أشارت إلى أن هذا الوباء المتفشى من دون انقطاع منذ العام "هو الأكبر حتى يومنا هذا فى أوروبا"، لافتة إلى أنه "تم التخلص خلال عام واحد من 47.7 مليون رأس من الدواجن فى المزارع الأوروبية التى طالها الوباء".
يذكر أن فرنسا قد شهدت أسوأ أزمة إنفلونزا الطيور على الإطلاق بين شهرى مايو ونوفمبر عام 2021، حيث أعدمت السلطات الزراعية أكثر من 19 مليون طائر، لوقف سلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، والتى انتشرت فى مناطق تربية الدواجن الرئيسية فى غرب فرنسا.
يشار إلى أن السلطات الفرنسية خففت القيود الخاصة بإنفلونزا الطيور فى يونيو الماضى بعد هدوء تفشى المرض، قبل زيادة فائقة فى الحالات خلال موسم الصيف، والتى أثرت على أعداد كبيرة من الطيور البرية فى المناطق الساحلية وكذلك بعض قطعان المزارع الداخلية، كما أبلغت دول أوروبية أخرى عن تجدد تفشى إنفلونزا الطيور منذ الصيف.
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