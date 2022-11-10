العالم اليوم - لتسريب أسرار عسكرية "نووية".. عقوبة رادعة بحق أميركي وزوجته

انتم الان تتابعون خبر لتسريب أسرار عسكرية "نووية".. عقوبة رادعة بحق أميركي وزوجته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - حكم على مهندس في البحرية الأميركية وزوجته، الأربعاء، بالسجن 19 و21 عاما على التوالي لمحاولتهما بيع أسرار حول غواصات نووية لقوة أجنبية.

وأوقف جوناثان توبي (44 عاما) وزوجته ديانا (46 عاما) في أكتوبر 2021، واعترفا بالتهم الموجهة إليهما في هذه القضية.

وأصدر القاضي حكما بالسجن لمدة أطول على الزوجة لأنها سعت إلى التقليل من أهمية دورها، واحتاجت إلى وقت أطول لقبول الاعتراف بمسؤوليتها.

وقال ماثيو أولسن الذي يشرف على ملفات الأمن القومي في وزارة العدل في بيان إنهما "تآمرا لبيع معلومات تتسم بالسرية الدفاعية، ما كان يمكن أن يعرّض الرجال والنساء في الجيش وأمن الولايات المتحدة للخطر".

حيثيات القضية