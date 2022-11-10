العالم اليوم - بالصور.. جولة للسيسي بالدراجة في شرم الشيخ

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. جولة للسيسي بالدراجة في شرم الشيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية، صباح الخميس، بالدراجة مع مجموعة من مرافقيه في مدينة شرم الشيخ.

وتفقد السيسي خلال جولته المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة، التي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الموازية للقمة العالمية للمناخ.

كما التقى السيسي بعدد من الشباب والأجانب المشاركين في القمة.

افتتاح المنطقة الخضراء

ومع بدء فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنطقة الخضراء، التي ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد المؤتمر.

وخلال الافتتاح، أعرب مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح المنطقة الخضراء الخاصة بقمة تغير المناخ، التي ترأسها مصر هذا العام، مشيرا إلى أنه "كان هناك حرص على تصميم المنطقة الخضراء بأعلى مستوى ممكن، لكي تفوق مثيلاتها في المؤتمرات السابقة".

وأوضح أن "المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء في هذه القمة أكبر بكثير من أي قمم مناخية سابقة"، معتبرا أن ذلك "يعكس رسالة مهمة من مصر، بأنها تتطلع للاستماع إلى الرأي الآخر، حيث أن كل المنظمات والأفراد والجهات التي لها صوت بخلاف الجانب الرسمي، سيكون لديهم الفرصة للتواجد بفعالية في هذا الحدث ضمن هذه المنطقة".

ونوه إلى أنه "بناء على الإقبال الشديد من جانب المؤسسات على التواجد والمشاركة في المنطقة الخضراء هذا العام، كان القرار بتوسعة المساحة التي كانت مخططة وزيادة نحو 12 ألف متر مربع لها، من أجل تلبية كافة الطلبات لكل من يحرص على التواجد، وأن يكون له فعاليات في هذه المنطقة ويجد مساحة له".