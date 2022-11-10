الأمن الفيدرالى الروسى يحبط هجوما إرهابيا بـ مبنى إدارى

وجاء فى بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس، "نتيجة العملية الخاصة المشتركة لدائرة جهاز الأمن الفيدرالى فى مقاطعة سفيردلوفسك وهيئات المخابرات العسكرية المضادة تم أثناء أعمال التحضير لتنفيذ الهجوم الإجرامى احتجاز مواطن روسى يبلغ من العمر 47 عاما، كان ينوى القيام بعمل إرهابى فى مبنى إدارى بمنقطة كيروفسكى فى مدينة يكاتيرينبورج".
وأضاف البيان أن الرجل، وهو من أنصار المنظمات والحركات المعترف بها على أنها إرهابية ومتطرفة، كان يخطط لإثارة الفوضى بين السكان المحليين وزعزعة استقرار عمل هيئات السلطة المحلية والإقليمية.
وتابع البيان أنه تمت فى مكان إقامة المحتجز مصادرة 5 أجهزة حارقة محلية الصنع. ودقق البيان أن الرجل المحتجز يتهم بـ "التحضير لعمل إرهابى".
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