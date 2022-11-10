بريطانيا تقدم 1000 صاروخ «أرض-جو» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف والاس- وفقا لما ذكرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكترونى- أن "الصواريخ ستلعب دورا حيويا فى إمكانات الدفاع الجوى لأوكرانيا وحماية بنيتها التحتية الحيوية، التى تستهدفها روسيا باستمرار. وأوضح أن المملكة المتحدة قامت بتدريب أكثر من 7400 مجند من القوات المسلحة الأوكرانية. يشار إلى أن المعدات تتكون من قاذفات وصواريخ قادرة على إسقاط الأهداف الجوية، بما فى ذلك الطائرات الروسية بدون طيار وصواريخ كروز.

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