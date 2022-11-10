الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 أشخاص بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - ففى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: ليث (19 عاما)، وصقر (21 عاما)، وأدهم يوسف الرجوب (26 عاما) من قرية كريسة، ومحمد عريف الأطرش من حارة أبو سنينة فى المنطقة الجنوبية.
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين: أسامة، وأنس محمود صبرى، والشاب أسامة احمد صبرى، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
ومن بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الجريح نور عطا لله المشايخ (18 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال على صلاح سرور من بلدة نعلين غرب رام الله. ومن نابلس، اعتقلت عبد اللطيف أيمن أبو عمر من قرية برقة شمال غرب المدينة.
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