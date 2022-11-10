بايدن: نأمل أن تكون روسيا مستعدة لمناقشة تبادل السجناء بعد الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن "آمل، الآن بعد انتهاء الانتخابات، أن يتمكن بوتين من مناقشة الأمر معنا ويكون على استعداد للتحدث بجدية أكبر حول تبادل السجناء، لقد أجرينا عددا من المناقشات حتى الآن".
وتابع بايدن بالقول- "يحدونى الأمل فى أنه الآن بعد انتهاء انتخاباتنا، هناك استعداد للتفاوض بشكل أكثر تحديدا معنا".
وفى سياق متصل، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الأربعاء - إن الولايات المتحدة تقترح طرقا بديلة محتملة للمضى قدما فى تبادل السجناء، وأوضح أن واشنطن تقدمت باقتراح لتسوية الوضع مع الرعايا الأمريكيين بريتنى جرينير وبول ويلان.
وفى وقت سابق. عرضت واشنطن على موسكو تبادل رجل الأعمال الروسى فيكتور بوت، الذى يقضى عقوبة بالسجن فى الولايات المتحدة بتهم تهريب أسلحة لجرينر وبول ويلان، وكان تبادل السجناء من بين الموضوعات التى ناقشها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن فى أواخر شهر يوليو الماضى.
وقال الجانب الروسى بعد المحادثات إن لافروف أوصى بشدة نظيره الأمريكى بأن يعود الجانبان إلى "الدبلوماسية الهادئة" بشأن هذه القضية.
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