العالم اليوم - للمرة الأولى.. إيران صنعت صاروخا بالستيا فرط صوتي

انتم الان تتابعون خبر للمرة الأولى.. إيران صنعت صاروخا بالستيا فرط صوتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 11:20 صباحاً - أنتجت إيران صاروخا بالستيا فرط صوتي للمرة الأولى كما أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زاده، الخميس.

ونقلت وكالة فارس عن الجنرال حاجي زاده قوله إن "هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة".

وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن صواريخها الباليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل وإلى القواعد الأميركية في المنطقة.

وتعتبر طهران برنامجها الصاروخي وسيلة ردع مهمة للولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم آخرين. وترفض مطالب الغرب بوقف أنشطتها في تطوير الصواريخ الباليستية.