رئيسة مجلس النواب الأمريكي تترأس وفدا من الكونجرس للمشاركة في قمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الأربعاء، أنها بصدد مغادرة الولايات المتحدة في طريقها إلى شرم الشيخ.

وقالت بيلوسي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “بصفتي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، يشرفني أن أقود وفدًا من الكونجرس إلى (COP27) في شرم الشيخ بمصر”.

وأضافت بيلوسي في تغريدتها ” في مواجهة أزمة المناخ المتسارعة، يفخر الكونجرس بالعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتعزيز مستقبل أكثر صحة واستدامة وإنصافًا”.

وتابعت ” نحن جميعًا في ، ومنذ العام الماضي COP26 في جلاسكو ، قام بايدن والكونجرس الديمقراطي بسن أهم استثمار مناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مما وضع أمريكا على المسار الصحيح لخفض التلوث الكربوني بنسبة 40% هذا العقد”.

وقال رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، ميك مولفاني، إن بيلوسي ستحضر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27”.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر الى 18 نوفمبر ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.