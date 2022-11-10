موسكو تحسم الجدل بشأن حضور بوتين قمة العشرين

جدة - نرمين السيد - من جهتها قالت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول فى إندونيسيا، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين فى بالى، وسيمثل روسيا وزير الخارجية سيرجى لافروف.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار فى إندونيسيا، جودى ماهاردى، قوله، "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين فى بالى الأسبوع المقبل.. سيمثل بوتين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الذى من المقرر أن ينضم إلى أحد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، قد أكد فى تصريحات سابقة، حضور روسيا قمة مجموعة العشرين فى بالى الإندونيسية، مشيرا إلى أن صيغة الحضور الروسى سيتم تحديدها فى وقت لاحق.

وتعقد القمة السابعة عشرة لمجموعة العشرين فى بالى يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.