الصين: نبحث اقتراح عقد قمة بين شى وبايدن بجدية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصينية، أنها تبحث اقتراح إقامة قمة بين الرئيس الصينى شى جين بينج، ونظيره الأمريكى جو بايدن، بجدية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربى، قد أعلن فى وقت سابق إن الولايات المتحدة والصين تبحثان عن إمكانية عقد اجتماع بين رئيسى البلدين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة. وقال كيربى: "كما قال الرئيس، تدرس بلداننا إمكانية اتصالات الرئيس بايدن مع الرئيس الصينى شى جين بينج فى قمة مجموعة العشرين". وذكر أن الطرفين يواصلان جهودهما للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة.

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