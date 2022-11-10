مسئولة أمريكية: لم نرصد أى حالة ابتزاز فى الانتخابات النصفية

جدة - نرمين السيد - قالت جين إيسترلى مديرة الوكالة الأمريكية للأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية، أمس الأربعاء، إنه لم يتم رصد أية دلائل على حدوث تدخل فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس.





وأضافت إيسترلى، فى بيان أوردته شبكة "إن بى سى الأمريكية": "لم نشهد ما يدل على أى عملية لمسح بيانات تصويت أو فقدان أصوات أو تغيير فيها كما لم يتم رصد أية عمليات ابتزاز فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية بأنحاء الولايات المتحدة". ووجهت إيسترلى الشكر للمواطنين الأمريكيين العاملين بمراكز الاقتراع لسعيهم إلى تأمين وحماية العملية الانتخابية ودعت الجميع للتحلى بالصبر انتظارا لاستكمال عمليات الفرز والمراجعة للأصوات قبل إعلان النتائج بصورة رسمية. يذكر أن الوكالة الأمريكية للأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة الأمن الداخلى الأمريكية وتأسست عام 2018 لتكون المسئولة عن تعزيز الحماية عبر الفضاء الإلكترونى لكافة مستويات الحكومة والتنسيق مع الولايات للتصدى لأية هجمات قرصنة إلكترونية محليا أو على نطاق فيدرالى.

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