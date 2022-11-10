بايدن: إدارتى حلت العديد من الأزمات فى العامين الماضيين

جدة - نرمين السيد - تصريحات بايدن جاءت بعد الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكى، والتى وصفها بإنها "كانت يوما جيدا للديمقراطية فى الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكان بايدن، قد أكد خلال مؤتمر صحفى للتعليق على نتائج انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، أن الانتخابات جرت دون أى تدخلات، ولم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا، مشددًا على أنه سيواصل العمل مع كل الأطراف لخدمة الشعب الأمريكى.

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