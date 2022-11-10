بايدن يشكك فى استعداد أوكرانيا للتسوية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "أرى أنه مثير للاهتمام كيف انتظروا حتى نهاية الانتخابات لإعلان مثل هذا القرار، لأننا عرفنا منذ بعض الوقت أنهم يجهزون لذلك".

وصرّح بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت أوكرانيا مستعدّة لإبداء مرونة مع روسيا لحل الأزمة.