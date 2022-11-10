العالم اليوم - 762 مليون دولار إيرادات "برجيل القابضة" في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 762 مليون دولار إيرادات "برجيل القابضة" في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - أعلنت مجموعة برجيل القابضة، العاملة في قطاع الرعاية الصحية والمدرجة في سوق أبوظبي، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وقالت الشركة أن الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قد ارتفعت بـ 18 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار)، مدفوعة بمكاسب الاستخدام في قطاعي المستشفيات والمراكز الطبية، حيث ارتفعت إيراداتهما بنسبة 18.8% و9.1%على التوالي.

وأظهرت نتائج أعمال برجيل القابضة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قد وصلت إلى 608.4 مليون درهم ( 166 مليون دولار) بزيادة بنسبة 13.2 بالمئة على أساس سنوي، واستقرار هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عند 21.5 بالمئة.

كما بلغ صافي الدخل 205.1 مليون درهم (56 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 61.7 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي عدد المرضى بنسبة 20.4 بالمئة، كما بلغ إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية أكثر من 4.1 مليون زيارة في فترة التسعة أشهر للعام 2022

وكشف البيان عن أن صافي دين المجموعة قد هبط بنسبة 42.5 بالمئة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2022، حيث انخفضت القروض والسلف بفوائد بنسبة 34.1 بالمئة في هذه الفترة.

وبلغت نسبة صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 2.5 مرة كما في 30 سبتمبر 2022، وذلك قبل إتمام عملية الطرح العام الأولي التي ساهمت بتقليل إضافي في الديون، بحسب بيان الشركة.