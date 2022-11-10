روسيا: مستعدون للسماح لـ وكالة الطاقة الذرية بزيارة القرم

ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن شيفتشينكو، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022 قوله: "إن موقف روسيا تجاه المواقع النووية فى القرم واضح فى وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 10 يونيو 2015، مضيفًا أن روسيا مستعدة لاستقبال مفتشى الوكالة الدولية فى هذه المواقع، التى لا علاقة لها بالضمانات فى أوكرانيا".
وأشارت الوكالة الروسية إلى أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هى مجموعة من التدابير التى تطبقها الوكالة للتأكد من أن المواقع النووية تستخدم للغرض المقصود منها، وأن المواد النووية تستخدم للأغراض السلمية، وروسيا بلد مؤسس للوكالة الدولية.
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