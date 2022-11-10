مستقبل اتفاق الحبوب مع أوكرانيا.. على مائدة الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفانى تريمبلاى، أمس الأربعاء، إن كبار مسؤولى الأمم المتحدة سيجتمعون مع وفد روسى فى جنيف يوم الجمعة لمناقشة مستقبل اتفاق حبوب الموقع مع أوكرانيا.





وأضافت المتحدثة، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنهم "سيواصلون المشاورات الجارية لدعم جهود الأمين العام أنطونيو جوتيريش بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقيتين الموقعتين فى 22 يوليو فى إسطنبول". وكان جوتيريش قد دعا إلى تمديد العمل بالاتفاقين الموقعين فى 22 يوليو الماضى لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية والروسية، الذين من المقرر أن ينتهى سريانهما فى 18 نوفمبر الجارى، وأكد الحاجة الملحة إلى مبادرة حبو البحر الأسود من أجل الحفاظ على الأمن الغذائى العالمى والحيلولة دون تفاقم أزمة تكاليف المعيشة فى العالم.

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