الصحة اللبنانية تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ الكوليرا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 35 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المؤكدة إلى 490 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات المشتبه بها إلى 2552 حالة بعموم البلاد، فيما لم تسجل وفيات جديدة إضافية عن الحالات المسجلة البالغ عددها 18 حالة وفاة.





وأكدت الوزارة، فى بيان أمس الأربعاء، أن العاصمة بيروت ظهرت بها 5 حالات مثبتة حتى الآن، فيما يتمركز انتشار الكوليرا فى مناطق محافظات الشمال وبعلبك والبقاع. ومن المقرر أن يتسلم وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا غدا فى المخزن الرئيسى للأدوية ببيروت بعد وصولها للبنان اليوم وذلك لإطلاق الخطة الوطنية للتلقيح يوم السبت المقبل.

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