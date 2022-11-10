الجيش الصومالى يعلن مصرع 100 إرهابى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الإعلام الصومالية، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن أكثر من 50 عنصر من ميليشيات الخوارج المتشددة لقوا مصرعهم على أيدى الجيش الصومالى بالتعاون مع المقاومة الشعبية فى منطقة "عيل جروف" بإقليم جلجدود.

وأضاف البيان أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، حيث دمرت معاقل الخوارج فى المنطقة، مضيفا أن 47 إرهابيا من ميليشيات الخوارج لقوا مصرعهم أيضا خلال عملية مخططة نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات فى منطقة "غيشان" التابعة لإقليم شبيلى السفلى.

وأعربت حكومة الصومال الفيدرالية، وفقا للبيان، عن امتنانها للسكان المحليين وما وصفتهم بـ"الأصدقاء الدوليين" الذين ساهموا فى هذه العمليات الناجحة للقضاء على ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.