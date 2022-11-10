مجلس النواب اللبنانى يعقد جلسة جديدة لـ انتخاب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس النواب اللبنانى، اليوم الخميس، خامس جلساته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك فى جلسة عامة دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه برى، الخميس الماضى، وذلك فى ختام الجلسة المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى مجلس النواب بخصوص استقالة الحكومة والتى انتهت بتوصية من المجلس النيابى لحكومة نجيب ميقاتى المستقيلة بالاستمرار فى تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الرئاسى.





وينص الدستور اللبنانى على فوز المرشح الذى يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس فى الجولة الأولى للانتخاب، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.

وكان المجلس النيابى قد عقد أولى جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى 29 سبتمبر الماضى قبل نحو 32 يوما من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إلا أن الجلسة تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة للفوز بالانتخابات، حيث أسفرت الجولة الأولى بأولى جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن حصل المرشح النائب ميشال معوض على 36 صوتا فيما حصل المرشح سليم إده على 11 صوتا، بينما صوت 63 نائبا بورقة بيضاء و12 نائبا بعبارات رمزية وذلك من بين 122 نائبا شاركوا فى الجلسة.

ولم تنعقد جولة ثانية للانتخاب فى الجلسة الأولى بعدما فقدت الجلسة نصابها القانونى حيث غادر الجلسة 37 نائبا وبقى 85 نائبا فقط فى حين أن النصاب القانونى لعقد الجلسة يبلغ 86 نائبا ويكتفى للفوز فيها بالأغلبية النسبية بواقع 65 صوتا فقط.

وفى الجلسة الثانية التى عقدت الخميس الموافق 13 أكتوبر الجارى، لم تجر عملية الانتخاب نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجلسة لحضور 71 نائبا فقط من بين 128 نائبا، فيما يتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثى أعضاء المجلس بواقع 86 نائبا.

وأسفرت الجلسة الثالثة التى عقدت يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر الماضى عن حصول النائب ميشال معوض على 42 صوتا فيما صوت 55 نائبا بورقة بيضاء بينما اقترع 22 نائبا لأسماء أخرى وعبارات وذلك من بين 119 نائبا شاركوا فى الجلسة.

وبمجرد انتهاء الجولة الأولى للاقتراع، غادر عدد من النواب قاعة المجلس مما أفقد الجلسة نصابها القانونى البالغ 86 عضوا، فقرر رئيس المجلس نبيه برى رفع الجلسة والدعوة لعقد جلسة رابعة الاثنين الموافق 24 أكتوبر الماضى.

وفى الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تعذر انتخاب رئيس لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة فى الجولة الأولى للانتخاب من بين 114 نائبا حضروا الجلسة، حيث حصل النائب ميشال معوض على 39 صوتا فيما صوت 10 نواب لمرشح جديد وهو عصام خليفة، كما صوت 50 نائبا بورقة بيضاء و13 نائبا بورقة عليها عبارة "لبنان الجديد" بالإضافة إلى ورقتين ملغاتين.

وبمجرد انتهاء الجولة الأولى للانتخاب، غادر عدد من النواب قاعة الجلسة مما أفقدها النصاب القانونى اللازم لعقد جولة ثانية للانتخاب يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط.