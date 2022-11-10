الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الاحتلال لشاب فى جنين

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة إعدام الشاب رأفت على عبدالله عيسة البالغ من العمر 29 عامًا، من بلدة صانور جنوب جنين، والتى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى.





واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان لها أمس الأربعاء، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وجزء من جرائم الإعدامات الميدانية ضد الشعب الفلسطينى. وأشارت إلى أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلى الرسمى للأوضاع فى ساحة الصراع، يهدف إلى خلق حالة من الفوضى والحرائق كبديل للتهدئة والعملية السياسية ومسار المفاوضات. وحملت الخارجية الفلسطينية، دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفورى بتحقيقاتها فى جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

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