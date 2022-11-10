جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش اللبنانى، فى بيان أمس الأربعاء، أن هذه المناورات تأتى استكمالاً للتدريبات التى تقوم بها وحدات الجيش فى إطار التمرين السنوى حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن المناورات تضمنت التعامل مع خارجين عن القانون ومرتكبى أعمال شغب ومهاجمة منشآت حيوية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومؤسسات عامة وخاصة، وذلك بهدف تضليل القوى الأمنية لتنفيذ أعمال إرهابية فى مختلف المناطق اللبنانية.
وأوضح أن هذا التمرين يهدف إلى رفع مستوى جاهزية العناصر والوحدات لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، مشيرًا إلى أن الوحدات العسكرية تتابع تنفيذ مراحل التمرين حتى بعد غد الجمعة فى المناطق اللبنانية كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى ينفذ مناورات خاصة بمكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.