مسؤول أوكرانى: الحديث عن انسحاب روسى من خيرسون سابق لأوانه

جدة - نرمين السيد - قال ميخايلو بودولاك مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون الواقعة جنوب البلاد، وسط تقارير عن اتخاذ قرار بهذا الشأن.





وقال بودولياك - فى تصرح أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - "حتى يرفرف العلم الأوكرانى فوق خيرسون، لا معنى للحديث عن انسحاب روسى". وكان وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، قد أمر فى وقت سابق اليوم بالبدء فى سحب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، والتى تشمل مدينة خيرسون الاستراتيجية التى سيطرت عليها فى إطار العملية العسكرية فى أوكرانيا. جاء القرار بناءً على تقرير قدمه قائد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، سيرجى سوروفكين، بشأن الوضع فى المنطقة.

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