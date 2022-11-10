العالم اليوم - إنتر ميلان يتلقى هدفا فيرد بنصف دستة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - تلقى إنتر ميلان هدفا مفاجئا لكنه رد بقوة شديدة وأحرز نصف دستة أهداف، ليكتسح بولونيا بنتيجة 6-1 في الدوري الإيطالي، الأربعاء.

وتقدم بولونيا بهدف في الدقيقة 22 بطريقة غريبة، عندما اصطدمت تسديدة غير دقيقة من ريكاردو أورسوليني بظهر زميله في الفريق شارالامبوس ليكوجيانيس لتسكن الشباك.

لكن فرحة الفريق الضيف لم تدم طويلا، إذ عادل المهاجم إيدن جيكو الكفة بعد 4 دقائق بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء.

وبعدها بعشر دقائق، أحرز فيدريكو ديماركو الهدف الثاني لإنتر من ركلة حرة سددها ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل إنتر هدفا ثالثا حمل توقيع لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدفه الأول في 5 مباريات.

وفي الدقيقة 48، هز ديماركو الشباك مجددا بعدما تخلص من الرقابة الدفاعية داخل منطقة الجزاء.

وقبل مرور ساعة من بداية المباراة، زاد هاكان شالهان أوغلو غلة أهداف إنتر ميلان من ركلة جزاء، بعد لمسة يد احتسبها الحكم على خواكين سوزا، فيما اختتم جيكو مهرجان الأهداف في الدقيقة 76.

وارتقى إنتر إلى المركز الرابع متساويا مع أتلانتا خامس الترتيب ولاتسيو صاحب المركز الثالث، الذي يستضيف مونزا الخميس.