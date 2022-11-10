زاخاروفا تنتقد المزاعم الأمريكية بتزويد كوريا الشمالية بالذخيرة لروسيا

جدة - نرمين السيد - وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، تصريحات السلطات الأمريكية التى تزعم أن كوريا الشمالية تزود روسيا بذخيرة مدفعية لاستخدامها فى عمليتها الخاصة فى أوكرانيا بـ"الكاذبة" تمامًا.





وقالت زاخاروفا، فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنه لم يتم تقديم أى تبرير واضح لهذه المزاعم أو يمكن تقديمه على الإطلاق، لأن كل ما قاله ممثلو الولايات المتحدة هو كذبة من البداية إلى النهاية، ويعد مثال آخر على الأخبار الكاذبة والشائعات التى ينشرها الغرب بشأن روسيا".

وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة توصلت ببساطة إلى ذريعة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أول أمس الإثنين، تأكيد الشمال أنه لا توجد اتفاقيات بشأن تسليم أسلحة لروسيا.

يُذكر أن منسق مجلس الأمن الأمريكى للاتصالات الاستراتيجية جون كيربى أعلن 2 نوفمبر أن سلطات كوريا الشمالية كانت تزود روسيا سرًا بذخيرة مدفعية لاستخدامها فى عمليتها الخاصة فى أوكرانيا.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستدرس الخطوات الإضافية التى يمكن أن تتخذها ضد كوريا الشمالية رداً على مزاعم إمدادها بالأسلحة إلى روسيا.