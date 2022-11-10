العالم اليوم - بايدن: سنعمل على عدم عودة ترامب للبيت الأبيض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بانتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "يوم جيد للديمقراطية"، متعهدا بالعمل على عدم عودة سلفه دونالد ترامب إلى الرئاسة.

ونجح معسكر بايدن في الحد من الأضرار التي كانت مرجحة، رغم أن التوقعات كانت تفيد بتقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي:

• "أعتقد أنه كان يوما جيدا للديمقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة".

• "في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

• "الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات مثلما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية".

• "سنعمل على عدم عودة ترامب للبيت الأبيض".

• "الجمهوريون لم يحققوا انتصارا ضخما كما توقعوا".

• "أغلب الشعب الأميركي يدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي".

• "سأدعو زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة".

• "أدعو لإنهاء الخلاف السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى".