العالم اليوم - أوروبا تجهز عقوبات جديدة ضد إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 11:20 مساءً - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيحاول الأسبوع المقبل تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردا على قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت بيبروك في تغريدة على "تويتر": "نعمل على الحزمة المقبلة من العقوبات. نريد تبنيها الأسبوع المقبل".

وكتبت: "لن نتوقف. سندعم رجال ونساء إيران، ليس فقط اليوم، لكن طالما يقتضي الأمر ذلك".

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل، الإثنين.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتصف أكتوبر ضد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، و11 مسؤولا كبيرا من بينهم وزير الاتصالات.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للملابس.

وقتل العشرات، من بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.