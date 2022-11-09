طائرات حربية إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 11:07 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم الجمعة أن أربع طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى حامات ونفذت طيرانا دائريا فوق كل المناطق اللبنانية، ومن ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب العاصمة بيروت.

وكانت "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة وصولا إلى مدينة بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا، وعالية، ومن ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الدامور.

وأضافت أنه يتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

-- (بترا)

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