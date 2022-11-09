فوز الجمهوريين بـ 210 مقاعد في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - تقدم للجمهوريين بـ210 مقاعد في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفقا لخبر عاجل جاء عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الإحصائيات الأخيرة في انتخابات مجلس النواب، فوز الحزب الجمهوري بـ 210 مقعدًا، مقابل 185 مقعدًا للديمقراطيين ومازال يتبقى 49 مقعدًا، فيما حدث تعادل في انتخابات مجلس الشيوخ بين الحزبين الجمهوري والأمريكي بـ48 مقعدًا، فيما يتبقى 4 مقاعد في المنافسة فقط.

وتشكل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أهمية بالغة، حيث ستعكس ملامح السياسات الأمريكية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تمهد طريق أحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة والمقررة 2024.