الخارجية الروسية تطرد موظفا فى سفارة مولدوفا فى موسكو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير مولدوفا فى موسكو ليليان دارى، إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، حيث تم تسليمه مذكرة تعلن أن موظفًا فى سفارة مولدوفا شخصًا غير مرغوب فيه.





ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الخارجية: "تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مولدوفا لدى الاتحاد الروسى ليليان دارى إلى وزارة الخارجية الروسية حيث تم تسليمه مذكرة الوزارة بشأن إعلان موظف فى سفارة مولدوفا فى موسكو شخصًا غير مرغوب فيه". وجاء فى بيان الوزارة: "هذا الإجراء جاء ردًا على القرار الذى اتخذه الجانب المولدوفى فى الأول من نوفمبر والذى لا أساس له على الإطلاق بإعلان أحد موظفى السفارة الروسية فى مولدوفا شخصًا غير مرغوب فيه". فى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار طرد موظف فى البعثة الدبلوماسية الروسية فى كيشيناو أصبح تأكيدًا آخر على المسار الحالى لمولدوفا نحو إنهاء التعاون الثنائى.

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