الخارجية الروسية: لافروف يشارك فى قمة شرق آسيا 12 و13 نوفمبر

وذكرت زاخاروفا، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "أن سيشارك وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيشارك فى قمة شرق آسيا الـ17 المقرر عقدها فى العاصمة الكمبودية بنوم بنة 12 و13 نوفمبر".
وأضافت المتحدثة أنه "خلال أحداث هذه القمة، نجد أنه من المهم أن نناقش بالتفصيل التحديات التى تواجه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأهمها محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الإخلال بتوازن دول المنطقة".
كما أكدت أن الجانب الروسى يرى "اتجاهات خطيرة" فى حقيقة أن الهياكل العسكرية والتكنولوجية العسكرية لحلف شمال الأطلسى الناتو "يتم إدخالها" إلى المنطقة.
وأشارت إلى أن الخطر يكمن فى دمج هذه البنية التحتية مع الإمكانات العسكرية لحلفاء واشنطن بما فى ذلك تحالف أوكوس الذى يضم "أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة".
وشددت زاخاروفا على أن "روسيا تدعو بشكل ثابت إلى أن قمة شرق آسيا يجب أن تعالج قضايا تنموية محددة ذات صلة بكل دولة فى منطقة آسيا والمحيط الهادى".
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