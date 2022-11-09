حصاد مكافحة المخدرات الاسبوعية : 93 قضية اتجار وترويج تورط بها 171 شخصاً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج - قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون بقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة بحزم ودون تهاون .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ (27/10/2022) ولغاية (2/11/2022) تم التعامل مع 93 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 171 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .
وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة، وفي كافة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطي وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كافة الإمكانيات .
وتدعو مديرية الأمن العام إلى تعاون الجميع مع مجموعات مكافحة المخدرات ، والإبلاغ عن أيِّ نشاط يرتبط بالاتجار وترويج المواد المخدرة.
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