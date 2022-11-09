الناتو: تمكن القوات الأوكرانية من تحرير المزيد من المناطق «أمر مشجع»

وقال ستولتنبرج متحدثًا فى لندن حيث يلتقى رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، "الانتصارات والمكاسب التى تحققها القوات المسلحة الأوكرانية ترجع للجنود الأوكرانيين الشجعان، لكن بالطبع الدعم الذى يتلقونه من المملكة المتحدة، ومن حلفاء وشركاء الناتو ضرورى أيضًا، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
كما صرح بأن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ارتكب "العديد من الأخطاء الفادحة" عندما أطلق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ومنها التقليل من قدرة الناتو على دعم أوكرانيا.
وقال شتولتنبرج لوسائل الإعلام أمام مقر رئيس الوزراء البريطانى فى "10 داونينج ستريت": "ارتكب الرئيس بوتين العديد من الأخطاء الفادحة عندما غزا أوكرانيا، أخطاء استراتيجية".
وأوضح قائلًا: "الأول هو التقليل من شأن الأوكرانيين - شجاعتهم والتزامهم بالقتال وحماية بلدهم. والخطأ الآخر الذى ارتكبه هو التقليل من شأن حلفاء الناتو وشركائنا فى قدرتنا على دعم أوكرانيا".
وتابع: "ما رأيناه هو أن حلفاء الناتو وشركاءه قدموا دعمًا غير مسبوق لأوكرانيا. وما نراه عندما تنظر إلى استطلاعات الرأى، والرسائل السياسية من مختلف دول حلف الناتو، هو أننا مستعدون لمواصلة تقديم الدعم لأطول فترة ممكنة".
وقال إن هناك "دائمًا بعض الأصوات التى لها رأى مختلف"، لكن "الرسالة الواضحة" من الأغلبية وهى أننا "سنواصل دعم أوكرانيا".
وكان أمين عام الناتو قد تفقد مع وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، فى وقت سابق اليوم عمليات تدريب القوات الأوكرانية فى بلدة ليد بجنوب شرق إنجلترا.
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