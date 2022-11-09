وزير الدفاع الروسى يأمر بسحب القوات من الضفة اليمنى لنهر دنيبر

جدة - نرمين السيد - أمر وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويغو، اليوم الأربعاء، بالبدء فى سحب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، والتى تشمل مدينة خيرسون الاستراتيجية التى سيطرت عليها فى إطار العملية العسكرية فى أوكرانيا.





وكلف وزير الدفاع قائد مجموعة القوات الروسية المتكاملة فى أوكرانيا، سيرجى سوروفيكين، بالبدء فى "سحب القوات واتخاذ جميع الإجراءات لضمان النقل الآمن للأفراد والأسلحة والمعدات إلى ما وراء نهر دنيبر"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأبلغ سوروفيكين وزير الدفاع فى وقت سابق يوم الأربعاء عن الوضع فى تلك المنطقة، واقترح اتخاذ مواقع دفاعية على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وقال: "أتفهم أن هذا قرار صعب للغاية. وفى الوقت نفسه، سنحافظ على أرواح جنودنا، وهو الأمر الأهم، وعلى القدرة القتالية لمجموعة القوات، بشكل عام".

وكان وزير الدفاع الروسى قد طلب من سوروفكين أن يقدم تقريرًا عن الوضع فى منطقة خيرسون، وبعد الاستماع الى التقرير وافق وزير الدفاع على استنتاجات القائد ومقترحاته.

وشدد وزير الدفاع على "أن حياة وصحة الجنود الروس هى دائما أولوية بالنسبة لنا، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أيضا التهديد الذى يواجه السكان المدنيين".