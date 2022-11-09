خبير لـ القاهرة الإخبارية: فرصة الديمقراطيين جيدة للسيطرة على الكونجرس

جدة - نرمين السيد - علق كيرج كاتز، خبير استراتيجى بالحزب الديمقراطى، على الأخبار المتداولة بشأن تقدم الحزب الجمهورى فى انتخابات الكونجرس الأمريكى، قائلا: "لا أحد يعلم النتائج الحقيقة للانتخابات، لكن الديمقراطيون متقدمون بشكل ملحوظ".





وأشار إلى أن هناك فرق بسيط بين الديمقراطيين والجمهوريين، متابعا: "يبدو أن الديمقراطيين حرزوا على مجلس النواب حوالى 94 % حتى الآن لصالحهم".

وأكد الخبير الاستراتيجى بالحزب الديمقراطى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، “يمكن أن تكون هناك إعادة فى ديسمبر المقبل فى حالة استعدى الأمر ذلك، وأعتقد أن فرصة الديمقراطيين جيدة للسيطرة حتى الآن".

وعن توقع “مكارثى”، زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى خلال مؤتمر صحفى، سيطرة حزبه على مجلس النواب، علق: "إنه يستبق الأحداث، وأظن أنه كان يحاول أن يعطى دفعة لحزبه لجعل هذا الأمر ممكنا”.

وفى وقت سابق صرح كيفن مكارثى، زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى، أن شعب بلاده مستعد لأغلبية جمهورية فى مسار جديد نحو اقتصاد قوى.

وتوقع زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى فى مؤتمر صحفى، سيطرة الحزب الجمهورى على مجلس النواب.

وتشير النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب إلى حصول الجمهوريين على 193 مقعدا، بينما حصل الديمقراطيون على 166.

ويتمتع المعسكر الديمقراطى، الحزب الحاكم، بأغلبية ضئيلة فى مجلس النواب، وأغلبية أصغر فى مجلس الشيوخ، وهو بالتالى فى موقف دفاعى أمام الحزب الجمهورى الذى يسعى لرؤية "المد الأحمر"، يجتاح واشنطن فى انتخابات ستحدد نتائجها المناخ السياسى الذى سيخيم فى الولايات المتحدة على مدار العامين القادمين.