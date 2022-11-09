وأشار إلى أن هناك فرق بسيط بين الديمقراطيين والجمهوريين، متابعا: "يبدو أن الديمقراطيين حرزوا على مجلس النواب حوالى 94 % حتى الآن لصالحهم".
وأكد الخبير الاستراتيجى بالحزب الديمقراطى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، “يمكن أن تكون هناك إعادة فى ديسمبر المقبل فى حالة استعدى الأمر ذلك، وأعتقد أن فرصة الديمقراطيين جيدة للسيطرة حتى الآن".
وعن توقع “مكارثى”، زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى خلال مؤتمر صحفى، سيطرة حزبه على مجلس النواب، علق: "إنه يستبق الأحداث، وأظن أنه كان يحاول أن يعطى دفعة لحزبه لجعل هذا الأمر ممكنا”.
وفى وقت سابق صرح كيفن مكارثى، زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى، أن شعب بلاده مستعد لأغلبية جمهورية فى مسار جديد نحو اقتصاد قوى.
وتوقع زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى فى مؤتمر صحفى، سيطرة الحزب الجمهورى على مجلس النواب.
وتشير النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب إلى حصول الجمهوريين على 193 مقعدا، بينما حصل الديمقراطيون على 166.
ويتمتع المعسكر الديمقراطى، الحزب الحاكم، بأغلبية ضئيلة فى مجلس النواب، وأغلبية أصغر فى مجلس الشيوخ، وهو بالتالى فى موقف دفاعى أمام الحزب الجمهورى الذى يسعى لرؤية "المد الأحمر"، يجتاح واشنطن فى انتخابات ستحدد نتائجها المناخ السياسى الذى سيخيم فى الولايات المتحدة على مدار العامين القادمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ القاهرة الإخبارية: فرصة الديمقراطيين جيدة للسيطرة على الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.