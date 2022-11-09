العالم اليوم - أسهم أميركا تتراجع مع احتدام السباق للسيطرة على الكونغرس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 08:22 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، خلال تعاملات الأربعاء، مع متابعة المستثمرين لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تشهد منافسة حامية، توقعا لأن تسفر عن انقسام يجعل من الصعب إقرار تغييرات جذرية في السياسة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.03 بالمئة إلى 32818.30 نقطة. كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.87 بالمئة عند 3794.07 نقطة، وتراجع ناسداك المجمع بنسبة 1.3 بالمئة إلى 10477.68 نقطة.

وبدأت النتائج الأولية في الظهور بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي يمكن أن تؤذن بعهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن.

ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

والجمهوريون الأوفر حظا إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بعض الولايات المتأرجحة.