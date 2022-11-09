حزب ”الليكود” يوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أوصى حزب الليكود يوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، داعيا لبدء المشاورات مع الكتل البرلمانية.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي يوم الأربعاء، محادثات مع قادة الأحزاب بشأن الحكومة الائتلافية المقبلة التي يتوقع أن يشكلها بنيامين نتنياهو، بعد تلقيه النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، على أن تستمر مشاورته مع باقي الأحزاب حتى الجمعة.

وقال مكتب هرتسوج إن التكليف رسميا بتشكيل الحكومة سيصدر الأحد.